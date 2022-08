Usman Garuba incertain pour l’Euro 2022

À moins d’un mois du début de la compétition, l’Espagne ne sait toujours pas si elle pourra compter sur Usman Garuba à l’Euro 2022.

En effet, comme le jeune joueur des Rockets a été victime d’une blessure à la cheville cet été, ce qui lui a notamment valu de rater la Summer League de Las Vegas, sa participation pour le tournoi est toujours loin d’être assurée.

Néanmoins, Usman Garuba figure encore dans la pré-sélection de Sergio Scariolo et il a même rejoint ses compatriotes ce week-end, à Madrid, en vue de préparer l’EuroBasket de septembre (1-18). Un EuroBasket au cours duquel « la Roja » se trouvera dans la poule A (à Tbilissi), en compagnie de la Turquie, de la Russie, de la Géorgie, de la Belgique et de la Bulgarie.

Rappelons que l’ailier fort de 20 ans, auteur d’une saison rookie sans relief à Houston (2.0 points et 3.5 rebonds de moyenne), était présent avec l’Espagne il y a un an, aux Jeux de Tokyo (1.0 point et 2.8 rebonds de moyenne). Cette année, appelé à représenter l’avenir de sa sélection, le 23e choix de la Draft 2021 faisait d’ailleurs partie des favoris pour intégrer la liste finale espagnole. Jusqu’à ce que cette blessure à la cheville gauche ne survienne…

La pré-sélection de l’Espagne

— Alberto Abalde (Real Madrid), Dario Brizuela (Unicaja), Lorenzo Brown (Maccabi Tel-Aviv), Quino Colom (Gérone), Jaime Fernandez (Tenerife), Rudy Fernandez (Real Madrid), Usman Garuba (Rockets), Fran Guerra (Tenerife), Juancho Hernangomez (Raptors), Willy Hernangomez (Pelicans), Sergio Llull (Real Madrid), Xabi Lopez-Arostegui (Valence), Juan Nunez (Real Madrid), Joel Parra (Joventut), Jaime Pradilla (Valence), Sebas Saiz (Tokyo), Yankuba Sima (Manresa) et Santi Yusta (Saragosse).