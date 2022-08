Être finaliste en titre et se retrouver au centre de rumeurs de transferts d’envergure, c’est possible. Ces derniers jours, il a beaucoup été question d’un potentiel départ de Kevin Durant des Nets vers les Celtics. On évoque notamment un duo Marcus Smart – Jaylen Brown comme contrepartie potentielle.

Pour compléter la transaction, des « roles players » pourraient être intégrés. À l’instar de Grant Williams, qui a défendu sur « KD » justement au premier tour des derniers playoffs. Les rumeurs de transferts, le remplaçant des Celtics les prend d’abord avec légèreté.

« Ça fait un peu sourire. J’ai toujours dit à Danny (Ainge) quand je suis arrivé chez les Celtics, si tu m’échanges contre un deuxième tour de draft ou une imprimante, je ne te parle plus jamais », rigole-t-il en faisant vraisemblablement référence aux aventures de Kyle Korver, échangé contre… une photocopieuse.

L’exemple Al Jefferson

Dans le même temps, l’éventualité de cet échange d’ampleur lui rappelle ce qu’il s’était passé durant la folle intersaison 2007 des Celtics. « Ils m’ont raconté l’histoire d’Al Jefferson dans l’échange de Kevin Garnett, quand ils ont appelé Al, ils ont dit : ‘Hey, mec, on t’échange’, et il a répondu : ‘Pour qui ?’, ‘Kevin Garnett’. Tu ne peux que tirer ton chapeau. »

L’intérieur, espoir des Celtics, n’avait pas été le seul à faire le voyage. Ryan Gomes, Gerald Green, Theo Ratliff, Sebastian Telfair ainsi que deux tours de Draft avaient été mobilisés. C’était le prix à payer pour s’offrir l’un des meilleurs ailiers forts de l’histoire et monter ce « Big Three » avec Paul Pierce et Ray Allen.

Avec cet exemple en tête, Grant Williams voit les choses d’un autre angle. « Si je suis impliqué dans l’échange de KD – je ne veux pas quitter Boston, j’adore Boston, c’est l’un des endroits où je veux être – mais c’est l’un des dix meilleurs joueurs de tous les temps », formule celui qui a affiché son intention de prolonger dans le Massachusetts.

Avant d’ajouter : « Tu peux te dire ‘Mince, j’ai été échangé pour Kevin Durant. J’ai été une valeur ajoutée dans cet échange’. Ce serait cool de le dire, mais en même temps, je ne veux aller nulle part. Je préfère rester où je suis. »