Andrew Wiggins savoure pleinement le « plus bel été de sa vie »

De retour au Canada, pour des camps de basket pour les jeunes de Vaughan et Mississauga, Andrew Wiggins a pu y présenter le trophée de champion NBA. De quoi être fier après des premières saisons professionnelles frustrantes.

« Ça a été un été différent, le plus bel été de ma vie », explique-t-il. « C’est incroyable de venir ici et de sentir tout cet amour et cette positivité. C’est génial. Le fait de pouvoir ramener le trophée à la maison, là où tout a commencé pour moi… où se trouvent tous mes amis et ma famille qui m’ont aidé à arriver là où je suis maintenant. »

Andrew Wiggins savoure ainsi une certaine revanche après toutes les critiques subies depuis sa Draft.

« Je me sens très bien. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, beaucoup de gens ne croyaient pas en moi, mais être de retour après avoir gagné un titre ? Tous les sacrifices, tous les hauts et les bas, tout cela en valait la peine. Cela rend l’histoire d’autant plus belle » continue-t-il ainsi. « Quand je mettais un pied sur le terrain, j’ai toujours eu confiance en ce que je pouvais faire. Quand j’étais à Minnesota, je faisais des stats. Mais les gens disaient : ‘Il a fait des stats dans une mauvaise équipe’. À Golden State et je ne marque pas autant, mais je fais beaucoup de choses en étant plus efficace, et le monde entier peut le voir. »

L’ailier n’a toutefois pas laissé les critiques l’atteindre. Surtout, le All-Star et champion NBA a pu compter sur le soutien indéfectible de ses proches, à commencer par ses parents.

« C’est une bonne façon de faire. Ne pas laisser les petits détails me perturber. J’ai toujours été du genre à ne pas trop me soucier de ce que les gens pensent. J’écoute ma famille, mes amis et Dieu. Le cercle est restreint, il en a toujours été ainsi … Je peux rentrer chez moi et parler à ma mère (l’ancienne athlète olympique Marita Payne). Je peux parler à mon père (l’ancien joueur NBA Mitchell Wiggins), à mes frères et à ma sœur. Nous sommes une famille très unie et je peux m’appuyer sur eux si j’ai besoin de quelque chose. C’est mon groupe de soutien. »