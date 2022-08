Duncan Robinson respire mieux après son opération du nez

Duncan Robinson ne se décourage pas au sortir d’une saison difficile. Malgré sa baisse de réussite au tir, ses problèmes défensifs et sa sortie progressive de la rotation d’Erik Spoelstra, l’arrière shooteur du Heat cherche des moyens de remonter la pente en vue du prochaine exercice. Sa première décision a été de subir une légère intervention du nez.

« En fait, j’ai subi une opération, très mineure. C’était une opération facultative. J’avais une vieille fracture du nez, et je ne pouvais pas respirer par une de mes narines, pratiquement toute ma vie, depuis que j’étais en cinquième », a-t-il détaillé dans son podcast « The long shot ».

Il a révélé que c’est sur les conseils de son ancien coéquipier Rodney McGruder, souffrant du même mal et opéré de suite, qu’il a pris sa décision. Et visiblement, il ne regrette pas de l’avoir fait.

Je me sens comme un nouvel homme

« Je l’ai contacté et lui ai demandé : ‘Comment était l’expérience ?’ Et il m’a dit que ça avait changé sa vie pour le sommeil, la condition physique, tout. J’ai donc eu une consultation et il s’est avéré que ma narine droite était bouchée à 90%. Je recevais donc la moitié de l’air que je pouvais respirer », a-t-il ajouté. « C’était compliqué pendant 10 jours, mais c’est passé maintenant, heureusement. Je peux respirer. C’est incroyable. Je me sens comme un nouvel homme. »

S’il est conservé par le Heat, Duncan Robinson s’apprêtera à faire face au plus gros défi de sa carrière puisqu’il aura pour mission de retrouver sa place. L’objectif sera de travailler sur de petits détails, et l’amélioration de sa respiration nasale en fait partie.

Pour le reste, il sait que l’environnement de la franchise et son éthique de travail le pousseront à donner le meilleur au quotidien.

« L’aspect culturel est réel et c’est ce dont nous parlons souvent. Je pense que ça se résume plus à un certain niveau de responsabilité. C’est comme maximiser chaque jour. Ils ne vont jamais, à n’importe quel moment de la saison, vous laisser tranquille pendant un jour. Ils vont s’assurer que vous êtes à la salle de musculation, à regarder de la vidéo. J’ai l’impression que lorsqu’on en parle dans la ligue, c’est comme si c’était un truc de fou. En fait, je pense vraiment qu’il s’agit juste de donner la priorité au fait d’être un professionnel », a-t-il terminé.