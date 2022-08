Quand Dale Ellis disputait… 69 minutes dans un match !

Outre David Robinson, chaque 6 août donne l’occasion de célébrer l’anniversaire de Dale Ellis (62 ans aujourd’hui). Un joueur drafté par les Mavericks en 1983 (9e position), qui n’a jamais été aussi fort que sur la fin des années 1980. Autrement dit lors de son premier passage chez les Sonics.

Capable d’afficher des moyennes de 25.6 points, 4.6 rebonds, 2.4 passes et 1.2 interception par match (50% aux tirs, 41% à 3-pts et 80% aux lancers-francs), comme entre les exercices 1986/87 et 1989/90, le « Silent Assassin » faisait tout simplement partie des meilleurs extérieurs de la ligue sur cette période.

Décrochant au passage un titre de « Most Improved Player » (1987), son unique sélection au All-Star Game (1989) et sa seule apparition dans une « All-NBA Team » (la 3e, 1989).

Son record tient depuis 33 ans

Moins en vue par la suite, mais toujours autant régulier statistiquement (aucune saison à moins de 10 points de moyenne entre 1990 et 1999), aussi bien à Milwaukee qu’à San Antonio, Denver ou Seattle (encore), Dale Ellis reste également connu pour être le détenteur d’un record NBA, qui ne risque pas de tomber de sitôt.

Depuis le 9 novembre 1989, époque où il évoluait toujours chez les Sonics, il est effectivement le recordman de minutes jouées sur un match (saison régulière et playoffs). Ce soir-là, profitant des cinq prolongations d’une anodine rencontre face aux Bucks, l’ex-Volunteer de la fac’ de Tennessee a disputé… 69 minutes (sur 73 possibles) ! Inscrivant en prime la bagatelle de 53 points, son record en carrière.

Trente-trois ans plus tard, seul Nikola Jokic a approché ce record de Dale Ellis. C’était au moment des playoffs 2019, quand le « Joker » a joué 65 minutes face aux Blazers, lors d’une quadruple prolongation. Un total quoi qu’il arrive insuffisant car, pour espérer faire mieux qu’Ellis, il faudra qu’un joueur prenne part à minimum cinq prolongations, tout en ne se reposant que trois minutes maximum !