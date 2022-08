Pour faire une longue carrière, Jamal Crawford a pris son pied

En mars, Jamal Crawford a décidé de raccrocher les sneakers, presque deux ans après son dernier match en NBA. L’arrière quittait la scène après 1327 rencontres jouées en saison régulière, en vingt ans et 19 saisons complètes.

Le triple meilleur sixième homme de l’année (2010, 2014, 2016) possède ainsi le 20e total de matches le plus important dans l’histoire de la NBA et partout où il est passé, titulaire ou remplaçant, il a su marquer des points, beaucoup de points (19 419).

Quel fut son secret pour tenir aussi longtemps dans la ligue ? « Mes pieds », répond-il à For The Win. « De mauvais pieds, c’est comme un boxeur avec de mauvaises mains. »

« En début de carrière, je faisais des pédicures », ajoute Crawford. « Pas pour me vernir les pieds, mais pour les massages. Mes pieds se sentaient mieux alors. Mes chaussures devaient aussi être lacées d’une certaine façon. Si c’est trop serré, on n’est pas à l’aise. Mes pieds, c’est essentiel, surtout avec ma façon de jouer. Je devais en prendre soin, avec des étirements, de la glace, même quand je n’avais pas mal. Il vaut mieux prévenir que guérir. »



« Pour un athlète, tout commence avec les pieds »

C’est pourquoi il s’est rapproché de Nate Jones, le fondateur de l’entreprise Move Insoles, spécialisée dans les semelles, et qui travaille souvent avec des joueurs NBA.

« Avec Nate Jones, on a bossé ensemble pendant un long moment. Quand il m’a parlé des semelles sur lesquelles il travaillait, j’étais impatient puisque je suis très attentif à mes pieds. Je portais la même paire de chaussures pendant toute la saison. J’avais une paire pour les matches à domicile, une pour les matches à l’extérieur et une pour les entraînements. Je faisais l’année avec trois paires. Les semelles de Nate étaient folles. Dès que j’ai joué avec, je dunkais à nouveau. Elles n’avaient pas de supers pouvoirs, mais on était à l’aise avec. Je me sentais plus rapide, mieux connecté avec mes chaussures. »

Prendre soin de ses pieds, c’est donc le conseil qu’offre l’ancien de Chicago, New York ou Phoenix pour les jeunes générations.

« Pour un athlète, tout commence avec les pieds. On n’est pas performant s’il y a quelque chose qui ne va pas aux niveau des pieds. Dès lors, on ne s’amuse pas quand on joue. Après, il y a tellement de choses que je donne à mes coéquipiers, à mes équipes, que je ne savais pas avant. Je veux que les joueurs gardent en tête qu’il faut prendre soin de son corps. C’est tellement important. Il faut le dire aux jeunes car ils ne souffrent pas encore. Mais il faut prendre les devants si on veut jouer pendant vingt ans. J’aurais joué plus longtemps encore si j’avais su tout ça à l’époque. »