DeAndre Jordan ne vient pas à Denver en pré-retraite

À 34 ans, DeAndre Jordan sait qu’il n’aura plus qu’un rôle de « back-up » à jouer en NBA. Après avoir œuvré aux Sixers, derrière Joel Embiid en fin de saison dernière, le pivot va poursuivre avec la crème des postes 5 puisqu’on le retrouvera sous le maillot de Denver à la rentrée, en soutien de Nikola Jokic.

Avec son expérience, DJ connaît son rôle et sa mission, à commencer par être productif sur le terrain, peu importe le (peu de) temps qu’il y passera.

« Tout le monde sait que Nikola est la tête du serpent, donc mon rôle est évidemment de sortir du banc, d’aider notre « second unit » en termes de rythme, de pose d’écrans, trouver des gars ouverts, leur procurer de meilleurs tirs, et finir tout ce que je peux en transition. Prendre les rebonds offensifs, contrôler la raquette pour notre équipe, et aussi constituer une présence défensive aussi longtemps que je suis là », a-t-il énuméré au Denver Post.

Un seul objectif, le titre

S’il est lucide sur ce à quoi devrait ressembler son temps de jeu, le pivot signé sur un an au minimum vétéran compte également s’investir en dehors du terrain. Pour le coup, il n’aura pas à se forcer puisqu’il s’est développé une vraie qualité d’orateur au fil de ses quatorze années dans la ligue.

« C’est juste qui je suis, en tant que joueur, en tant que personne. Depuis les Clippers, dans mes jeunes années, j’ai appris de certains grands vétérans à être une présence dans le vestiaire, même si les choses ne se passaient pas comme je le voulais. Je l’ai fait tout au long de ma carrière, et c’est quelque chose dont je suis fier ».

C’est pour cet ensemble de qualités que DeAndre Jordan a été choisi par les Nuggets. Petit plus, le pivot est toujours guidé par la soif d’un objectif encore inassouvi, celui de remporter un jour le titre de champion.

« J’entre dans ma 15e année, j’étais un choix de deuxième tour, j’ai fait beaucoup de grandes choses dans cette ligue, individuellement et aussi avec les équipes dans lesquelles j’ai été. Je ne me mets pas la pression pour prouver quoi que ce soit. Je connais le type de joueur que je suis. Je sais le respect que j’ai pour moi-même et que mes pairs ont pour moi. Gagner un titre est la seule chose qui me motive encore à ce stade de ma carrière », a-t-il confirmé.