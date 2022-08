Desmond Bane, le papa poule des Grizzlies

C’est comme s’il s’était préparé à ce nouveau rôle depuis des années. Malgré sa toute jeune carrière en NBA puisqu’il ne va entamer que sa troisième saison, Desmond Bane a toujours essayé d’agir comme un père pour les joueurs plus jeunes de Memphis. À les encadrer, les conseiller, les pouponner, dans l’objectif de les aider à progresser.

« J’ai toujours été un vétéran, mais maintenant j’en suis un pour de bon. Je ne pense pas vraiment que trop de choses doivent changer. J’ai toujours été le gars qui montre l’exemple, qui fait de son mieux en permanence. C’est déjà la moitié du travail de leadership », a-t-il déclaré, lui qui a hérité d’une nouvelle casquette de père cet été, après la naissance de son premier enfant.

Ziaire Williams, son premier petit protégé

Depuis la fin de la saison, Desmond Bane n’a en effet rien changé de sa ligne de conduite. Ça a commencé dès le lendemain de la Draft, lorsqu’il a invité chez lui le rookie David Roddy, 23e choix, pour faire connaissance et faciliter son acclimatation à Memphis. Une vraie attitude de vétéran… à tout juste 24 ans.

« J’ai juste discuté avec lui, parlé de l’expérience de rookie et de ce qui l’a aidé à s’épanouir au cours de sa deuxième année », a confié le rookie. « C’était génial de pouvoir apprendre à le connaître davantage ».

C’est ensuite à Las Vegas que Desmond Bane est venu veiller sur son autre poulain, Ziaire Williams, qui va quant à lui attaquer sa deuxième année en NBA. Desmond Bane l’a également pris sous son aile depuis un an. Les deux joueurs sont dans le même groupe d’entraînement durant la saison, notamment en compagnie de l’assistant Darko Rajakovic, et continuent de s’entraîner ensemble durant l’été.

Sa venue a été l’occasion de lui distiller quelques conseils au cours d’une discussion de 20 minutes. Celui-ci a répondu avec sa meilleure prestation en Summer League.

« Nous étions concentrés. C’était une bonne intersaison. Bien sûr, il est allé à Vegas pendant deux semaines. Il a eu deux semaines pour faire son truc, mais ensuite, il revient sous ma protection », a ajouté Desmond Bane.

Le fait d’être papa ne va que l’encourager à poursuivre sur cette voie, avec son fils à la maison et ses « fils » au sein au sein du vestiaire. S’estimant béni, l’arrière n’oublie pas non plus ses objectifs personnels à l’aube de sa troisième année en NBA. « Je vais essayer de continuer à grandir, et de faire un nouveau bond en avant. »