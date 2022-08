Les malheurs s’enchaînent pour Paige Bueckers. Recrue phare de Connecticut en 2020, la meneuse de jeu est l’un des nouveaux visages du basket féminin, au point d’être la première athlète, homme ou femme, à signer un contrat de sponsoring avec Gatorade en NCAA. Sauf qu’elle vient encore de subir une grave blessure.

Après une saison freshman exceptionnelle, à 20.0 points, 5.8 passes et 4.9 rebonds de moyenne, qui l’avait vu accumuler les trophées universitaires, elle semblait ainsi partie pour écraser la concurrence en NCAA.

Opérée de la cheville à l’été 2021, Paige Bueckers était sur pied pour le début de saison, mais elle avait subi en décembre une fracture du plateau tibial antérieur et une déchirure du ménisque latéral. Elle avait réussi à revenir à temps pour la fin de saison, Connecticut s’inclinant en finale de la « March Madness » face à South Carolina.

Désormais, UConn annonce que la meneuse de 20 ans souffre d’une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche, le même genou déjà blessé l’an dernier, et qu’elle va rater l’intégralité de la prochaine campagne.

C’est évidemment un coup très dur pour les Huskies, déplumées à l’arrière et particulièrement à la mène, mais également pour Paige Bueckers, même si cette dernière a du temps pour s’en remettre. Avec les contrats NIL et les limites d’âge imposées par la WNBA, elle n’intègrera le monde professionnel qu’en 2024, voire 2025, et a donc le temps de se remettre sur pied et redevenir la force que tout le monde annonçait.