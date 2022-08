Qui accompagnera Brandon Williams en tant que deuxième « two-way contract » des Blazers ?

Après avoir engagé Jared Rhoden, Portland a fait signer deux nouveaux contrats « Exhibit 10 » susceptibles d’êtres transformés en « two-way contract ». Les deux joueurs concernés sont Isaiah Miller et Norvel Pelle.

Le premier est un meneur non drafté en 2021 (24 ans, 1m83) qui sort d’une saison à 12.7 points, 4.7 rebonds, 3.2 passes décisives et 1.6 interception en moyenne par match avec les Iowa Wolves, en G-League, et a récemment participé à la Summer League avec le Jazz.

Le second est un poste 5 bien plus expérimenté (29 ans, 2,08m) et plus connu du circuit NBA même s’il n’y a joué que 40 matchs en carrière. Il a pas mal vogué entre G-League et NBA ces trois dernières saisons. On l’a notamment aperçu à Utah le temps de trois petits matchs en 2021/22.

Les trois joueurs auront l’occasion de prouver leur valeur lors du prochain « training camp ». Pour rappel, les Blazers ont déjà 16 joueurs (soit un de trop) sous contrat pour 2022/23.

LEXIQUE

Two-way contract : conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matchs en NBA.

Exhibit-10 : porte d’entrée vers la G-League, puisque ce contrat signé au moment du « training camp » lie le joueur à l’équipe de G-League affiliée à une franchise NBA. La clause s’accompagne d’un bonus de 5 000 à 50 000 dollars, valable uniquement si, une fois coupé, le joueur s’engage dans l’équipe de G-League affiliée et y reste au moins 60 jours. La clause permet également à la franchise NBA de convertir le contrat en « two-way contract », en amont de la saison régulière. Si elle le fait, le joueur reçoit le bonus évoqué.