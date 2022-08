Kyle Lowry toujours perturbé par des problèmes familiaux

Kyle Lowry s’est exprimé pour la première fois de l’été devant les médias, à l’occasion d’un tournoi de golf de charité organisé par la fondation de son ancien coach Nick Nurse.

Le meneur est notamment revenu sur les problèmes d’ordres familiaux qu’il rencontre depuis le début de l’année, et qui lui avaient notamment coûté plusieurs absences lors de la saison régulière (du 17 janvier au 1er février et du 28 février au 3 mars). Des soucis extrasportifs, qu’il n’a pas voulu dévoiler explicitement, mais qui durent et qui lui pèsent encore aujourd’hui sur le plan mental.

« Je suis toujours en train de gérer tout ça », a-t-il déclaré. « J’en dirai plus quand ça ira mieux. Mais c’est définitivement quelque chose qui a fait dérailler toute ma saison et qui m’a fait dérailler pendant longtemps. Encore aujourd’hui, c’est un problème auquel je fais face tous les jours. J’ai d’ailleurs reçu un coup de fil à ce sujet à l’instant. C’est la vie. Il faut continuer à avancer, se concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler ».

Un souci difficile à évacuer

Le meneur du Heat a revu sa position sur sa première réaction à chaud après la défaite en finale de conférence face aux Celtics, mais reste convaincu que ces soucis familiaux l’ont empêché d’évoluer à 100%, en plus de devoir composer avec de petits pépins physiques.

« Nous avons eu une année formidable. Nous étions à un tir des Finals », a-t-il rappelé. « Mais la saison dernière n’a pas été comme les précédentes. Il faut avoir l’esprit fort pour être capable de dire : ‘OK, il y a cette chose, mais quand je suis sur le terrain et que je peux faire cette autre chose, laissez-moi mettre ça un peu de côté’. C’est très difficile, car dès que tu as terminé ton activité, ou ce que tu fais, pour te changer les idées, ça revient de suite ».

À 36 ans, Kyle Lowry reste déterminé à revenir fort la saison prochaine et accomplit le travail nécessaire pour y parvenir durant cette intersaison. « Vous me connaissez, vous savez comment je fonctionne. Je ne parle pas, je me contente d’aller sur le terrain et de faire le boulot. On y viendra au moment venu ».