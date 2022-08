NBA 2K23 | Focus sur le Gameplay

2K Sports entame le sprint final de la promotion du prochain NBA 2K, qui sortira le 9 septembre prochain. Le mois d’août va comme à son habitude permettre de faire monter la sauce avec la présentation des principales nouveautés et spécificités des différents modes de jeu, clips à l’appui, sans oublier les révélations des notes des joueurs au compte goutte, un moment durant lequel NBA2K sait capter l’attention.

Pour attaquer cette dernière ligne droite, c’est Mike Wang, développeur de Visual Concepts qui a présenté les contours du nouveau Gameplay de NBA2K23.

L’accent mis sur le « Showtime »

La démonstration a été riche en enseignements, avec pour ligne directrice la volonté de présenter une amélioration globale, tant sur les aspects offensifs que défensifs, l’évolution de l’IA, et le large choix d’options pour le joueur, de la définition de son MyPlayer aux nouvelles palettes de contres, dunks ou double-pas.

Pour commencer par un aspect fun, il sera possible de s’accrocher simplement au cercle et d’y rester après un dunk. Tant que vous maintenez la gâchette enclenchée, votre joueur restera suspendu au cercle, avec la possibilité via les sticks de bouger ou monter au cercle. La provocation ultime sur un playground de la City, la faute technique quasiment assurée dans un match NBA…

Pour rester sur l’attaque, les améliorations sont annoncées nombreuses. Sur le tir, le maniement du ballon, des double-pas, des contres retravaillés. Sur les drives, la puissance de joueurs comme Giannis Antetokounmpo ou LeBron James, à même de passer en mode bulldozer en enfonçant leurs adversaires, se ferait davantage ressentir.

De nouveaux packs double-pas ont été ajoutés pour différents joueurs et joueuses comme Devin Booker, Joel Embiid, Allen Iverson, Magic Johnson, Nikola Jokic, Zach LaVine, Ja Morant, Sue Bird et Diana Taurasi.

Plus de caractéristiques pour définir le tir

Sur la personnalité des profils des joueurs utilisés pour le mode MyPlayer, on trouvera encore plus d’options, avec l’accent apporté aux caractéristiques du tir.

Le constat est parti de la spécificité du tir d’un joueur comme Luka Doncic, Son exécution n’est pas extraordinairement rapide, le ballon est relâché assez haut, dans un timing parfait. Autant de caractéristiques qu’il sera maintenant possible de modifier (la vitesse d’exécution, la hauteur de libération, l’impact du timing).

Toujours au niveau du tir, 5 nouvelles jauges sont proposées et 15 sont déblocables au fil des saisons. De nouveaux arcs de tirs sont également inclus pour indiquer la bonne trajectoire (élevée, plate, ou idéale). Fini en revanche les célébrations anticipées avec les tirs extérieurs qui s’affichaient en vert avant même de toucher le filet sur une exécution parfaite. Le suspense tiendra désormais tout le monde en haleine jusqu’à l’impact du ballon sur le cercle.

La défense n’a pas été oubliée, avec parmi les principales innovations annoncées un nouvel indicateur pour mieux apprécier et anticiper les déplacements latéraux de l’adversaire. Les mouvements de contres ont aussi été retravaillés. C’est également la fin des blocks par derrière des petits sur des dunks à deux mains. L’opération a pour but d’encourager le spectacle, avec « tomahawk » à volonté.

Les « petits » ne seront toutefois pas en reste puisque 2K Sports promet des tonnes de nouveaux contenus en matière d’interceptions, basées sur la vivacité des petits gabarits et des gestes plus rapides.

Un dernier mot rapide sur l’IA qui a également été présentée comme plus… intelligente. Avec une meilleure interprétation des situations en attaque, un repli mieux assuré, et une défense sur « pick-and-roll » plus resserrée.