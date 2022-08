Lorenzo Brown ? « Un fan de l’équipe nationale espagnole », commence par décrire Jorge Garbajosa. Le président de la Fédération espagnole de basket s’est à nouveau exprimé sur le cas de l’Américain, naturalisé espagnol cet été en vue de l’Euro 2022 alors qu’il n’a pas la moindre attache avec le pays de la péninsule ibérique.

Comme il l’avait déjà formulé ces dernières semaines, le responsable a été sensible au fait que le meneur « renonce » à la citoyenneté américaine, y voyant là « un énorme engagement » de sa part. Il rappelle aussi que son arrivée en sélection, confirmée par la récente pré-sélection faite par Sergio Scariolo, coïncide avec les blessures de Ricky Rubio et Carlos Alocen, couplées à la retraite internationale de Sergio Rodriguez.

« Désapprouver simplement son addition me dérange », affiche l’ex-international, dans une interview chez Marca. « Plus de 40 joueurs ont débuté ces dernières années. Les gens disent qu’en naturalisant un joueur en six ans, on empêche les jeunes d’intégrer l’équipe. Mais ce n’est pas vrai, c’est un mensonge. Il arrive pour couvrir un poste important. Y renoncer me semblerait irresponsable. Il est enthousiaste à l’idée de jouer pour l’Espagne. »

Le président, en poste depuis 2016, considère donc que l’enjeu sportif doit primer sur le reste avec ce joueur de 31 ans, l’une des meilleures évaluations de la dernière Euroleague avec l’UNICS Kazan, passé par la NBA entre 2013 et 2019 (Sixers, Wolves, Suns et Raptors).

Avec lui, et malgré l’absence de nombreux cadres historiques, cette sélection vise ainsi une place sur le podium. « Il ne s’agit pas d’une préparation normale pour un tournoi extrêmement exigeant », concède le dirigeant avant de citer une longue liste de candidats au podium (France, Grèce, Italie, Allemagne, Slovénie, Serbie, Croatie…).

Jorge Garbajosa estime ainsi que « le défi est probablement le plus difficile de ces dernières années. Mais on va se battre et le faire en équipe, comme d’habitude. Avoir Rudy (Fernandez) et (Sergio) Llull est énorme. Je suis sûr qu’on sortira de ce tournoi fiers de nos efforts. Avec une médaille aussi ? On verra bien. »