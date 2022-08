Seth Curry ne pense pas que Ben Simmons ait forcément besoin d’un tir extérieur

Puisqu’il n’a pas joué depuis les playoffs 2021, cette question récurrente a été beaucoup moins évoquée ces derniers mois. Avec le retour au jeu attendu de Ben Simmons la saison prochaine, elle devrait rejaillir naturellement : l’Australien va-t-il afficher des progrès notables au niveau de son tir extérieur ?

Les premiers pas avec les Nets du joueur, qui n’a rentré que cinq 3-points en quatre saisons NBA, devraient permettre d’être vite fixé. D’ici là, certains comme Seth Curry considèrent que cet enjeu n’est pas si central.

« Je ne crois pas qu’il ait besoin d’un tir extérieur. Il doit simplement faire ce qu’il fait le mieux, c’est-à-dire défendre, prendre des rebonds, pousser le tempo, créer pour les autres et attaquer le cercle », énumère le shooteur, interrogé par The Australian lors de son récent passage en Australie.

S’appuyer sur ses forces plutôt que de se focaliser sur ses faiblesses donc. « Quand on a sa taille (ndlr : 2m11) et un talent comme le sien, qui nécessite non pas un mais deux, et parfois trois gars pour l’empêcher d’atteindre le cercle, c’est déjà beaucoup », rappelle à juste titre celui qui a été échangé avec le All-Star dans le cadre de l’arrivée de James Harden à Philadelphie.

Les lancers-francs plus importants que le 3-points

Son incapacité à s’éloigner de la raquette et à sanctionner de loin ne doivent en effet pas faire oublier les nombreuses qualités du numéro 1 de la Draft 2016, de sa défense à sa vision du jeu et sa facilité en transition, en passant par son côté « all-around ».

Au-delà de ses difficultés avec le tir extérieur depuis son arrivée dans la ligue, c’est son manque d’agressivité offensive qui avait été pointée du doigt lors de cette fameuse demi-finale de conférence face aux Hawks, en 2021. Un manquement possiblement lié à ses passages sur la ligne.

« Évidemment, il était en difficulté aux lancers, et c’est devenu un élément important dans cette série, il n’y a aucun doute là-dessus. Je crois toujours en lui, mais il y a du boulot à faire », avait exprimé Doc Rivers à l’époque, en référence aux… 33.3% de réussite (15/45) de son joueur aux lancers dans cette série, contre 60% en carrière.

« S’il peut convertir les lancers francs à un pourcentage plus élevé, cela va lui permettre d’être inarrêtable une fois qu’il ira au cercle. C’est ce qu’il fait de mieux, agresser le cercle et ensuite rentrer des lancers, parce qu’il ira souvent sur la ligne », prédit aujourd’hui Seth Curry, en rappelant que « ce n’est pas pour rien » que son coéquipier est triple All-Star.