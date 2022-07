Bam Adebayo veut imiter Udonis Haslem et ne jamais quitter Miami

Alors que son nom est apparu dans un possible « package » pour Kevin Durant, Bam Adebayo n’a qu’un souhait en tête : imiter Udonis Haslem, véritable totem de la franchise. Sélectionné au milieu du premier tour, le champion olympique 2021 a progressé d’année en année, et il a tissé des liens uniques avec le public du Heat et les habitants.

« Je considère que c’est un deuxième chez-moi car la communauté m’a adopté » estime Bam Adebayo, interrogé en marge de son camp de basket. « Le fait que je me rende dans les quartiers défavorisés et que les enfants portent mon maillot… Les gens me voient dans la communauté et me disent : ‘Merci pour ce que vous faites dans notre communauté et ce que vous faites à Miami’. Je joue le rôle d’Udonis Haslem. Même si lui est d’ici, j’ai l’impression que la ville m’accepte comme Udonis« .

Ce qui séduit Bam Adebayo, c’est ce sentiment de progresser et de grandir avec cette communauté, et il aimerait disputer toute sa carrière au Heat.

« Si je pouvais le faire, je le ferais » a-t-il répondu au Miami Herald. « J’ai eu l’occasion de côtoyer cette communauté pendant toute ma carrière. Une grande partie de la communauté m’a vu grandir. Ils m’ont vu passer d’un 14e choix de Draft à une pierre angulaire de cette franchise et devenir quelque chose de plus grand. Cela fait partie des choses géniales quand les gens grandissent avec vous. »

« Je sens que beaucoup d’équipes me veulent »

Sous contrat jusqu’en 2025, à plus de 30 millions de dollars par saison, Bam Adebayo est aussi très fier du soutien de ses dirigeants.

Son nom apparaît dans les rumeurs de transfert dès qu’une superstar est sur le marché, mais il se sent intouchable.

« Ils ont foi en moi » répond-il à propos de ce statut et du soutien de ses dirigeants. « J’ai le sentiment qu’ils savent ce qu’ils ont. C’est à dire un gars qui se donne à fond, qui va se démener, qui ne va pas abandonner ses coéquipiers. C’est juste un respect mutuel. Je sens que beaucoup d’équipes me veulent, mais c’est juste une question de respect. C’est aussi parce que Pat [Riley] croit en moi, que Micky [Arison] croit en moi, et qu’Andy [Elisburg] croit en moi pour franchir la prochaine étape et apporter à cette ville un nouveau titre« .