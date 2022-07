Pas de Joel Embiid avec l’Equipe de France à l’Euro 2022

Après le forfait de Victor Wembanyama, certains ont pu espérer que Joel Embiid rejoigne l’Equipe de France en vue de l’EuroBasket 2022 (1-18 septembre). Mais sans aucune surprise, le joueur des Sixers ne sera pas là.

« Sa demande de naturalisation a été acceptée », explique bien l’ancien capitaine des Bleus, désormais GM de la sélection, à l’Equipe. « On sait qu’il est encore dans l’attente d’un passeport français. Lorsqu’il l’aura obtenu, il pourra entamer les démarches et faire sa demande de licence FIBA pour l’équipe nationale. Il aurait bien voulu jouer cet été s’il n’avait pas été blessé. Mais il a subi une opération de la main et n’a pas repris le basket. Pour lui comme pour Victor Wembanyama, ce serait trop juste (pour l’Euro) ».

Après avoir fini les playoffs avec un ligament du pouce droit touché, qui l’a en effet contraint à se faire opérer, mais aussi une fracture au niveau du visage et une commotion cérébrale, Joel Embiid a clairement besoin de se reposer cet été et jouer l’Euro avec les Bleus, suite à sa naturalisation, n’a jamais été une option envisagée.

Pour le leader des Sixers, l’objectif semble depuis le début une participation aux Jeux olympiques 2024 de Paris.