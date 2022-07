Bronny James de passage à Nanterre pour défier l’Equipe de France U18

Pour les curieux qui voudraient approcher le phénomène de près, Bronny James sera prochainement en France ! En effet, le fils de LeBron va faire partie d’une tournée européenne du California Basketball Club.

Entre le 11 et le 18 août, Bronny James et ses coéquipiers iront donc à Londres, Paris et enfin Rome, pour affronter des équipes U18, et ce sera diffusé sur ESPN.

Pour l’étape française, ce sera le 15 août au Palais des Sports de Nanterre, contre l’équipe de France U18. Quatre jours après Londres et trois avant Rome.

On pourra également y croiser Justin Pippen, le deuxième fils de Scottie Pippen, qui évolue lui aussi, comme Bronny James, à la Sierra Canyon High School à Los Angeles.

Au menu aussi pour les joueurs, les visites de la Tour Eiffel, du Louvre ou encore du Château de Versailles quand ils seront à Paris.

Bronny James and Sierra Canyon will travel to Paris and London next month for games that will be shown on ESPN, per sources.

Bronny and Strive for Greatness will also play Tuesday in Vegas in an ESPN game.

— Adam Zagoria (@AdamZagoria) July 25, 2022