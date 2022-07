Charles Barkley va-t-il quitter la NBA pour le golf ?

Superstar des plateaux TV depuis qu’il s’est retiré des parquets, Charles Barkley gagne chaque année environ 20 millions de dollars ! C’est ce qu’il a annoncé en début de semaine, et l’essentiel de ses émoluments provient de TNT où il intervient dans Inside The NBA avec Shaquille O’Neal aux côtés de Kenny Smith et d’Ernie Johnson.

Sera-t-il toujours présent sur le plateau à la rentrée ? Ce n’est pas sûr car les créateurs du LIV Golf, le nouveau circuit professionnel, souhaite en faire l’un des consultants stars. Pour l’arracher de TNT, on évoque une offre de plusieurs dizaines de millions de dollars ! De quoi faire réfléchir Sir Charles, un habitué des greens.

« Je suis dans une situation gagnant-gagnant »

« Je ne peux pas laisser TNT dans l’attente. Ce n’est pas juste« , a déclaré Barkley à ESPN avant sa participation à un événement pro-am au Trump National Golf Club Bedminster, théâtre du troisième événement du LIV Tour. « Non seulement, chez TNT, ils sont inquiets, mais mes sponsors le sont aussi. J’ai eu des nouvelles de Subway, Capital One, Dick’s Sporting Goods. A un moment donné, je vais devoir prendre une décision, tout simplement. »

Pour l’instant, pas de contrat sur la table, mais Barkley est ouvert à un départ.

« Ils ne m’ont pas proposé de contrat. Ils m’ont demandé si j’étais intéressé et j’ai dit oui » a confirmé Barkley. « J’ai rencontré Greg (Norman) et je lui ai dit oui. Je suis dans une situation gagnant-gagnant. S’ils me proposent quelque chose de bien, c’est génial. S’ils ne le font pas, j’ai un super boulot à TNT.«