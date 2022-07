Sportif milliardaire depuis peu, LeBron James continue d’investir ses billets verts. La star des Lakers vient en effet de mettre 30 millions de dollars dans la marque allemande Canyon, spécialisée dans le vélo.

C’est une des activités préférées du quadruple champion NBA, qui parlait de cette passion au Wall Street Journal en 2018 comme d’un « art de vivre ».

Avec cet investissement de « King James », l’entreprise, dont les ventes sont en hausse depuis quelques années, a vu sa valeur grossir jusqu’à 750 millions de dollars.

Un chiffre qui pourrait encore augmenter dans les années à venir, avec l’importance de plus en plus grande du vélo dans le quotidien de millions de personnes à travers la planète.

« LeBron James est l’un des plus grands athlètes au monde et le cyclisme lui tient vraiment à cœur. C’est le mariage parfait », a déclaré Nicolas de Ros Wallace, le directeur général de Canyon, au Financial Times.

Canyon va utiliser cet argent pour tenter de gagner encore davantage le marché américain, qui représente moins de 100 millions de dollars de revenus par an. La marque espère doubler ses ventes aux USA d’ici quatre ans.