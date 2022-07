Les Warriors offrent un contrat de trois ans à Ryan Rollins

Cette intersaison profite grandement aux joueurs draftés au second tour de la Draft 2022, avec notamment des contrats records, et du côté de Golden State, on a décidé d’offrir un contrat de trois ans à Ryan Rollins, sélectionné en 44e position.

Sorti de Toledo avec 18.9 points, 6 rebonds, 3.6 passes et 1.7 interception de moyenne, cet arrière a paraphé un contrat de 4.8 millions de dollars sur trois ans. Il s’agit d’un contrat de type 2+1, dont seules les deux premières années sont garanties. Il faut se souvenir que le soir de la Draft, les Warriors avaient lâché leur 51e choix et une enveloppe de deux millions de dollars pour récupérer le 44e choix.

« Je remercie Joe [Lacob] d’avoir accepté de dépenser les 2 millions de dollars nécessaires pour obtenir ce choix. C’était le choix logique, nous ne pensions pas qu’il serait disponible en 51e position » résumait Bob Myers. « À ce stade de la Draft, l’écart de talent entre Ryan et le gars d’après était immense. C’est pour cela que nous sommes montés jusqu’à la 44e position. »

Que vaut ce Ryan Rollins, acheté si cher ? Hélas, on n’en sait rien pour le moment puisqu’il s’est blessé au pied. Une fracture de fatigue qui l’a privé des Summer Leagues, à San Francisco et Las Vegas, et on ne sait pas s’il sera rétabli pour le début de saison. On sait juste que Steve Kerr a craqué pour lui en pleine finale NBA.

« Je suis plutôt un observateur pendant la Draft. Et quand on va en finale, il n’y a pas le temps de prendre part à quoi que ce soit », avait raconté le coach de Golden State. « Mais il se trouve que j’ai assisté à l’entraînement de Ryan Rollins. Un jour, j’étais sur le vélo elliptique après l’entraînement et il y avait six gars sur le terrain. Et il m’a sauté aux yeux. »