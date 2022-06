Ryan Rollins déjà blessé

A peine une petite semaine après la Draft, Ryan Rollins est déjà blessé. Le San Francisco Chronicle rapporte en effet que le rookie des Warriors, sélectionné avec un précieux 44e choix, souffre d’une fracture de fatigue au cinquième métatarse de son pied droit, et sera en conséquence absent de la Summer League de Las Vegas (07 au 17 juillet).

La blessure aurait été détectée lors d’une visite médicale de routine, dans la journée de mercredi. Ryan Rollins assure en tout cas qu’il ne souffre pas, et que la blessure ne le gêne même pas.

« Non, franchement ca ne me gêne pas. Je ne sens rien, le staff m’a simplement montré des images à la radiographie. Je pense que c’est avant tout une question de précaution [qu’il ne joue pas la Summer League], mais en tout cas ça n’affecte pas mon jeu, ni mon physique. » expliquait le rookie en conférence de presse, d’un air serein et détendu.

Reste maintenant à savoir si l’arrière sera totalement rétabli pour le camp d’entrainement des Warriors à la rentrée, et surtout si cette blessure est une entrave au plan initial de la franchise, qui était de l’intégrer d’entrée dans l’effectif final des 15 joueurs. Habituellement, ce genre de blessure nécessite une opération et plusieurs mois d’immobilisation…