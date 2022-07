Paul George attendu en Drew League

LeBron James a-t-il donné des idées à d’autres stars de la ligue ? Peut-être puisque la Drew League vient d’attirer Trae Young et John Collins, et que le week-end prochain, The Athletic annonce la venue de Paul George.

L’ailier des Clippers n’a plus participé à cette ligue d’été depuis 2014, et c’est donc un mini-évènement pour lui.

En 2017, l’ancien joueur des Pacers avait souhaité disputer les playoffs de la compétition, mais le règlement interdit à un joueur d’y prendre part s’il n’a pas joué pendant la saison régulière.