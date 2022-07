Euro 2022 | Deni Avdija en chef de file d’Israël

Au fil des jours, les pays qualifiés pour l’Euro 2022 dévoilent leurs pré-sélections et c’est au tour d’Israël.

Ainsi, le sélectionneur Guy Goodess a retenu 18 joueurs (il faudra ensuite en éliminer six) pour la compétition, parmi lesquels Deni Avdija (Wizards), la nouvelle petite pépite de l’équipe.

Aux côtés de l’ailier de 21 ans, on retrouve notamment Gal Mekel, lui aussi passé par la NBA entre 2013 et 2014 (Mavericks puis Pelicans), ainsi que Yam Madar, drafté par les Celtics en 2020 (47e choix) et qui est appelé à traverser l’Atlantique dans les prochaines années. Sans oublier Tamir Blatt, le fils de David, qui a coaché les Cavaliers de LeBron James entre 2014 et 2016.

Au prochain EuroBasket (1-18 septembre), Israël se trouvera dans la poule D (à Prague), en compagnie de la Serbie, de la République tchèque, de la Pologne, de la Finlande et des Pays-Bas. Les quatre meilleures équipes du groupe se qualifieront pour la phase à élimination directe (à Berlin).

Avec un duo Deni Avdija — Yam Madar, entouré par des joueurs comme Tamir Blatt, Yovel Zoosman, Gabriel Chachashvili et Noam Dovrat, c’est un nouveau chapitre du basket israélien qui s’ouvre cette année. Il faut dire que les « Bleus-Blancs » ont particulièrement brillé lors des derniers championnats d’Europe U20, avec une médaille d’argent en 2017, deux médailles d’or en 2018 et 2019, puis une quatrième place en 2022.

La pré-sélection complète

— Deni Avdija (Wizards), John Dibartolomeo (Maccabi Tel Aviv), Gal Mekel (MoraBanc Andorra), Yam Madar (Partizan), Noam Dovrat (Hapoel Jerusalem), Bar Timor (Hapoel Tel Aviv), Tamir Blatt (Alba Berlin), Yiftach Ziv (Maccabi Tel Aviv), Niv Misgavm (Hapoel Holon), Guy Pnini (Maccabi Tel Aviv), Rafi Menco (Maccabi Tel Aviv), Yovel Zoosman (Alba Berlin), Tomer Ginat (Hapoel Tel Aviv), Nimrod Levi (Hapoel Galil Elyon), Jake Cohen (Maccabi Tel Aviv), Roman Sorkin (Maccabi Tel Aviv), Gabriel Chachashvili (Hapoel Galil Elyon), Idan Zalmanson (Hapoel Tel Aviv).

