Coupe du Monde 2023 | Kristaps Porzingis de retour avec la Lettonie

Il y a cinq ans, Kristaps Porzingis participait à l’Euro 2017 avec la Lettonie (23.6 points, 5.9 rebonds et 1.9 contre par match). Atteignant d’ailleurs la phase à élimination directe, pour finalement s’incliner en quart de finale contre la Slovénie, qui finirait ensuite par devenir championne d’Europe.

Depuis cette élimination, le joueur des Wizards n’a plus porté le maillot de sa sélection, mais cette absence ne va pas durer plus longtemps, étant donné qu’il s’apprête à disputer deux matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2023. D’abord face à la Turquie (25 août), puis face à la Grande-Bretagne (28 août).

Rappelons également que, comme la Lettonie n’a pas réussi à se qualifier pour l’Euro 2022, on ne verra pas Kristaps Porzingis jouer au mois de septembre. Ainsi, l’intérieur de bientôt 27 ans (il les aura le 2 août) aura comme unique objectif estival d’aider son pays à se rapprocher de son tout premier Mondial.

Actuellement, au second tour de cette phase de qualifications, les Lettons (7 points) se classent à la deuxième place du groupe I, derrière la Grèce (7 points) mais devant la Turquie (6 points), la Belgique (6 points), la Serbie (5 points) et la Grande-Bretagne (5 points). Chaque équipe doit encore jouer six matchs et les trois mieux classées se qualifieront pour la Coupe du Monde 2023, qui aura lieu en Indonésie, au Japon et aux Philippines.

