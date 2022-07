Juancho Hernangomez file chez les Raptors

Davantage reconnu pour son rôle de Bo Cruz dans « Hustle » que pour ses prestations individuelles en NBA ces derniers mois, Juancho Hernangomez va rebondir chez les Raptors. Il y a effectivement signé pour un an et un montant encore inconnu, après avoir joué pour les Celtics, les Spurs et le Jazz en 2021/22.

Coupé par les dirigeants de Salt Lake City fin juin, pour que sa dernière année de contrat (7.3 millions de dollars) ne soit pas pleinement garantie, l’Espagnol (3.3 points et 2.5 rebonds de moyenne la saison dernière) sera utilisé en rotation de Pascal Siakam, Scottie Barnes, OG Anunoby, Otto Porter Jr, Chris Boucher, Precious Achiuwa, Khem Birch ou encore Thaddeus Young dans le « front court » de Toronto.