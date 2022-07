Nouvelle victoire judiciaire pour Zion Williamson

En janvier 2021, Zion Williamson avait remporté une première victoire dans sa bataille judiciaire pour une histoire d’agent assez farfelue. Pour résumer, son ancienne agent lui réclamait 100 millions de dollars de dommages-intérêts pour rupture de contrat abusive.

Un juge fédéral de Caroline du Nord avait alors estimé que l’accord passé entre le joueur et Gina Ford ne répondait pas aux prérogatives de la loi de Caroline du Nord sur les agents sportifs assermentés, en ajoutant aussi que cette dernière n’était pas non plus agent agréée.

Dix-huit mois plus tard, le 15 juillet précisément, l’affaire était à nouveau dans les tribunaux et la star des Pelicans a encore gagné, nous apprend l’AP.

C’est la juge Loretta C. Biggs, comme la première fois, qui a rejeté les requêtes de Gina Ford et de son agence, qui espéraient toucher de l’argent pour le travail effectué avec le joueur.

Comme lors du premier jugement, l’avocat de Williamson a rappelé que le joueur avait terminé sa saison à Duke dans les règles, sans jamais être déclaré définitivement inéligible par la NCAA. La juge était d’accord avec ce constat, estimant aussi qu’il n’existait aucune base légale pour que les tribunaux décident si le All-Star avait ou non violé les règles NCAA.