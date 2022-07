Lou Williams se bat contre sa réputation de « fêtard »

On ne sait pas si on reverra un jour Lou Williams sur un parquet puisque l’ancien meilleur sixième homme de la NBA n’a toujours pas trouvé de club. A bientôt 36 ans, il pense pouvoir encore apporter des points en sortie de banc, et il lui faudra encore lutter contre sa réputation d’individualiste, mais aussi de… « fêtard ».

Invité du « Draymond Green Show« , Williams est ainsi revenu sur sa mise en quarantaine lors du passage dans la bulle en 2020. Sorti de la bulle pour assister à l’enterrement du père d’un proche, Lou Williams en avait profité pour faire une escapade dans un strip-club d’Atlanta. Le problème, c’est que le rappeur Jack Harlow, avec qui il était, avait publié leur passage au « Magic City » sur les réseaux sociaux, poussant la NBA à enquêter sur l’évènement, et à lui imposer une quarantaine de 10 jours.

« C’était difficile pour moi, parce que j’avais le sentiment que j’en étais arrivé à un point où tout ce que j’avais accompli et la manière avec laquelle je m’étais comporté au cours de ma carrière ne comptaient plus, et ils essayaient simplement de lier mon nom à des trucs débiles » raconte-t-il.

Un plat porte son nom dans le strip-club

Transféré quelques mois plus tard par les Clippers du côté d’Atlanta justement, Williams envisage d’abord d’arrêter sa carrière, avant finalement de relever ce nouveau challenge. Mais cette étiquette de fêtard lui colle toujours à la peau…

« Je me battais contre ce qu’on raconte sur moi. Je me battais contre ces histoires parce qu’ils essayaient de me faire passer pour un idiot. Comme si je passais mon temps à faire la fête. J’ai dit que ce n’était pas mon mode de vie. Ne commençons pas… J’arrive à la fin de ma carrière. J’en suis à ma 15e année en NBA, et vous parlez tous comme si j’avais fait la fête pendant tout ce temps. »

Pour Williams, son escapade dans un strip-club était insignifiante, et il n’y était même pas pour faire la fête. Il y était simplement allé pour manger des ailes de poulet, devenues désormais célèbres après son passage, au point de porter son nom, les « Louwill Lemon Pepper BBQ ». Il a d’ailleurs déposé le nom quelques semaines après.

« Je me suis battu contre ce qu’on essayait de me faire passer : pour quelqu’un qui s’était éclipsé de la bulle pour aller au Magic City. Était-ce une bonne décision ? Avec le recul, probablement pas. Mais à ce moment-là, je n’avais pas en tête de faire la fête, et je ne pensais pas que je faisais quelque chose de mal. »