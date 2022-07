Kyrie Irving voudrait rester à Brooklyn quoi qu’il arrive

Toute l’attention est concentrée sur Kevin Durant en ce moment, à Brooklyn, puisque Boston est entré dans la danse. Du côté de Kyrie Irving, on est au point mort. La seule piste sérieuse évoquée depuis le début, les Lakers, n’avance toujours pas.

Ce qui ne semble pas déplaire au meneur de jeu, d’après les informations de Shams Charania.

« Irving a activé sa dernière année de contrat avec l’intention de jouer la prochaine saison avec les Nets », explique notre confrère de The Athletic. « Dans son esprit, il joue le prochain exercice à Brooklyn, avec ou sans Kevin Durant. »

Un choix qui reste intéressant sportivement car avec le MVP 2014, avec un Irving cette fois pas dérangé par les conditions sanitaires et sans oublier un Ben Simmons sur le retour, les Nets seront des candidats logiques au titre en 2023.

Et si Durant est finalement transféré, alors avec les joueurs récupérés (Jaylen Brown et/ou Marcus Smart par exemple), la franchise de Brooklyn aura encore des armes suffisantes pour se mêler à la lutte pour le titre.

Are the Brooklyn Nets still trying to win ONE of these @ShamsCharania#PMSLive pic.twitter.com/b67Zf1FbiI

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) July 25, 2022