Detroit officialise le retour du maillot des années Grant Hill

« Aux fans des Pistons à travers le le monde, nous vous avons entendus, et ceci est pour vous. Les maillots « Teal » représentent une période « colorée » dans l’histoire du basket des Pistons et de la NBA. Nous sommes ravis de le réintroduire pour une nouvelle génération de fans de basket, et nous sommes impatients de voir cette version de Detroit Basketball s’habiller avec ».

C’est par la voix de Mike Zavodsky, chef du département business de la franchise, et la publication d’une vidéo sur les réseaux que Detroit a officialisé le retour du maillot « Horse ». Celui-ci avait été porté par les Pistons de 1996 à 2001, couleur « bleu canard » qui reprenait celle du maillot des Vipers de Detroit en NHL.

Il se distingue par la présence d’un cheval noir à la crinière flamboyante et de deux pots d’échappement laissant également échapper des flammes, symboles de puissance et donc en référence à « Motor City ». S’il n’avait pas fait l’unanimité à l’époque, le maillot avait permis d’opérer la transition entre l’époque des « Bad Boys » et l’image moins sulfureuse d’un Grant Hill, destiné à reprendre le flambeau jusqu’à ce que les blessures aient raison de lui.

Le maillot va donc faire son retour en « Classic Edition » et sera porté par Detroit une dizaine de fois dans la saison. Les tenues ont été présentées officiellement ce lundi lors d’une soirée de lancer au Renaissance Center en présence de Jerry Stackhouse, autre gâchette de l’époque.