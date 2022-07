Dejounte Murray impatient de pouvoir évoluer avec Trae Young

L’association Dejounte Murray – Trae Young sera une des plus scrutées la saison prochaine. Les deux All-Stars parviendront-ils à coexister, à se rendre plus fort l’un et l’autre, à porter Atlanta à nouveau vers une finale de conférence, comme en 2021 ?

Les questions sont nombreuses mais, en revanche, il y a bien une chose de certaine jusqu’à maintenant : les deux joueurs s’entendent déjà très bien. Et ils veulent par conséquent que ça se traduise sur les parquets.

« On s’écrit des textos tous les jours, sur la vie, le basket, nos familles. On construit notre relation », relate l’ancien des Spurs à HoopsHype. « C’est un joueur très intelligent, qui fait tout son possible pour gagner. C’est un All-Star qui bosse dur. Il me voulait autant que je voulais venir ici pour aider. Il y a une culture à Atlanta, une fraternité. Ce ne sera pas compliqué de m’y intégrer. Je bosse dur aussi et je peux m’adapter à tout environnement. Je vais réussir. Lui et moi, on est intelligent, on aime le basket. L’objectif principal, c’est gagner. C’est ce qu’on veut tous les deux. »

Ce sera donc la ligne directrice des Hawks cette saison, sans bilan chiffré à atteindre en saison régulière ni objectif particulier en playoffs.

« L’idée, c’est de progresser au quotidien, de prendre soin de nos corps. Je ne suis pas du genre à avoir beaucoup d’attentes. Je vis au jour le jour. Je suis seulement impatient, comme les autres je pense. Ce ne sera pas facile, mais on doit accepter ce défi. »

Et individuellement ? Dejounte Murray sort de sa meilleure saison en carrière, et d’un exercice remarquable proche du triple-double de moyenne, avec 21.1 points, 9.2 passes décisives , 8.3 rebonds et 2 interceptions par match.

Que peut-il ou veut-il faire de plus en Géorgie ?

« Déjà, je veux faire mon premier entraînement », répond le All-Star. « Ils m’ont accueilli, les joueurs, les coaches et les dirigeants, à bras ouverts et n’ont que de l’amour à me donner. C’est unique et c’est génial. Je suis pressé de commencer le training camp, puis de me lancer dans cette saison. Ce sera spécial et fun. »