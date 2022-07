Deux invités au camp des Lakers

En attendant, éventuellement, de boucler le transfert de Russell Westbrook et/ou l’arrivée de Kyrie Irving, les Lakers peaufinent leur effectif pour le training camp. Ainsi, on apprend qu’ils ont proposé des invitations à Javante McCoy et Fabian White Jr.

Le premier est un arrière sorti de Boston University avec une dernière année senior à 17.4 points de moyenne. Il a disputé sept matches de Summer League cet été, à San Francisco puis Las Vegas, pour 10.3 points de moyenne.

Quant à Fabian White Jr, c’est un ailier sorti de Houston. Comme Javante McCoy, il a disputé cinq saisons universitaires, et il compilait 12.5 points et 5.7 rebonds de moyenne cette saison. Il vient de tourner à 3.6 points et 4.4 rebonds de moyenne en summer league.

Il n’y a quasiment aucune chance qu’on les voie en NBA cette saison, et ils devraient évoluer en G-League.