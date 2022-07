Les Spurs tiennent leur second « two-way contract »

Une saison de « tanking » attend les Spurs à la rentrée, qui vont certainement perdre un grand nombre de matches pour placer le développement de leurs jeunes en priorité, et tentent donc des paris cet été.

Ainsi, après les signatures de Dominick Barlow (non drafté, « two-way contract ») et Isaiah Roby (signé sur le marché des « waivers ») ces dernières semaines, le club de San Antonio offre son second « two-way contract » à Jordan Hall, ailier de 20 non drafté en juin dernier après deux saisons à l’université de Saint Joseph’s.

Ailier au profil physique idéal pour la NBA (2m03, envergure de 2m06), il a signé une carrière NCAA convaincante, avec des moyennes de 12.7 points, 6.3 rebonds et 5.7 passes sur l’ensemble de ses deux saisons. Si sa défense n’est pas encore du niveau NBA, il présente cependant un bon potentiel derrière l’arc puisqu’il tournait à quasiment 36% de réussite dans cet exercice au cours de sa carrière universitaire.

Après la signature de Jordan Hall, voilà à quoi ressemble l’effectif des Spurs :

San Antonio Spurs Roster: Dominick Barlow (TW)

Jeremy Sochan

Malaki Branham

Blake Wesley

Josh Primo

Jordan Hall (TW)

Devin Vassell

Keldon Johnson

Tre Jones (NG)

Romeo Langford

Isaiah Roby

Zach Collins

Keita Bates-Diop (NG)

Jakob Poeltl

Josh Richardson

Doug McDermott

Gorgui Dieng — Noah Magaro-George (@N_Magaro) July 23, 2022

En résumé : il y a 13 contrats garantis, et les quatre autres joueurs sont divisés en deux catégories : Dominick Barlow et Jordan Hall, d’un côté, sont les deux contrats « two-way », Tre Jones et Keita Bates-Diop, de l’autre, n’ont pas encore vu leurs contrats être garantis. Enfin, Joe Wieskamp est toujours un free agent protégé, et il ne pourra être signé qu’avec un contrat garanti si les Spurs souhaitent le conserver.