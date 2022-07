Alex Caruso va inaugurer un terrain à son nom dans sa ville natale

Alex Caruso est une légende à College Station et pour cause : après avoir fait ses gammes à la maison, à l’A&M Consolidated High School puis à Texas A&M, il est le seul natif de la ville à avoir remporté un titre majeur dans une ligue de sport professionnel, le titre de champion NBA en 2020 acquis avec les Lakers en l’occurrence.

Située au nord de Houston, la ville va ainsi inaugurer un terrain de basket à son nom le 30 juillet prochain, le « Alex Caruso Court », en présence du joueur, qui sera notamment accompagné du maire, Karl Mooney, et de son coach de l’époque au lycée, Rick German.

La perspective de recevoir un tel honneur a été l’occasion pour Alex Caruso de mesurer le chemin accompli depuis ses premiers pas dans le basket. Non-drafté en 2016, il a su se montrer patient et saisir sa chance avec les Lakers pour finalement signer un joli contrat de 37 millions de dollars sur quatre ans avec les Bulls l’été dernier.

« Il m’a fallu quelques années pour apprendre les tenants et les aboutissants et être à l’aise avec le rythme et la façon dont tout fonctionne et je pense que j’arrive enfin à mon rythme depuis que je joue au niveau pro et que je joue bien par moments », a-t-il déclaré. « Je pense que pour moi, il s’agit simplement de continuer à grandir et à faire les mêmes choses qui m’ont amené jusque-là, continuer à progresser chaque jour et à travailler ».