Matas Buzelis choisit la sélection lituanienne

C’est avec un soulagement non dissimulé que Mindaugas Balciunas, le responsable de la fédération lituanienne de basket, a officialisé la nouvelle.

« Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons l’accord de Matas Buzelis pour représenter l’équipe de Lituanie à l’avenir, son inscription est enregistrée dans le système FIBA. C’est une nouvelle très importante pour le basket lituanien, pas seulement vis-à-vis de la situation actuelle de la sélection, mais aussi pour l’avenir » a-t-il déclaré.

C’est assurément une belle prise pour la fédération lituanienne, qui enregistre donc l’arrivée dans ses rangs d’un des tous meilleurs joueurs de la promotion lycéenne de 2023 aux Etats-Unis (#11 du Top 100 ESPN), qui s’est récemment engagé pour la Team Ignite, en G-League, pour la saison 2023/24.

Car Matas Buzelis détient effectivement la double nationalité : il est né à Chicago en octobre 2004, de parents lituaniens installés dans l’Illinois quelques années avant sa naissance. De ce fait, il est donc le premier Américain de naissance de sa famille, et avait ainsi le choix entre l’équipe nationale américaine ou lituanienne.

Il a donc choisi de représenter le pays balte, alors que l’EuroBasket U18 va bientôt débuter (30 juillet au 7 août). Mais si son nom figure bien dans la liste des sélectionnés, il n’est pas encore certain qu’il y prenne part.

Car Matas Buzelis est actuellement toujours aux Etats-Unis, en Caroline du Sud précisément, où il participe au Nike EYBL Peach Jam (17 au 24 juillet), l’ultime tournoi de la saison AAU, et évènement majeur dans la sphère High School et NCAA de l’autre côté de l’Atlantique. Avec un battement de seulement six jours entre la fin du Peach Jam et le début du championnat U18, ce n’est donc pas une certitude que la nouvelle pépite de la sélection lituanienne ait le temps de se préparer dans de bonnes conditions pour son premier tournoi officiel avec la Lituanie.