Happy Birthday | Le soir où Ray Allen a flambé face au Jazz : 54 points !

Beaucoup l’oublient, mais avant de devenir membre du « Big Three » des Celtics puis d’être un remplaçant de qualité avec le Heat, Ray Allen (47 ans aujourd’hui) a été un incroyable scoreur, chez les Bucks puis chez les Sonics. En affichant pas moins de 24.6 points, 4.6 rebonds, 4.2 passes et 1.3 interception de moyenne (44% aux tirs, 39% à 3pts et 90% aux lancers), en quatre saisons et demie à Seattle !

Principalement épaulé par Rashard Lewis, l’un des pionniers du rôle de « stretch-four », « Ray-Ray » a d’ailleurs établi son record de points en carrière (54) sous la tunique des Supersonics. Plus précisément le 12 janvier 2007, lors de la réception du Jazz à la KeyArena, dans une rencontre qui s’est décidée après prolongation.

Ce soir-là, alors au coeur de sa meilleure saison sur le plan individuel (26.4 points, 4.5 rebonds, 4.1 passes et 1.5 interception de moyenne), Ray Allen profitait justement de l’absence de Rashard Lewis pour cartonner les défenseurs de Utah. Inscrivant la bagatelle de 54 points en 43 minutes (avec 10 rebonds et 5 passes décisives), à 17/32 au shoot, 8-/12 à 3pts et 12/12 aux lancers !

Une véritable éruption offensive de la part du désormais Hall of Famer, absolument vital pour son équipe. Et il fallait bien ça pour arracher la victoire, au bout du suspense, contre le Jazz de Deron Williams, Carlos Boozer et Mehmet Okur. Accessoirement l’une des meilleures franchises de l’Ouest (4e), alors que les Sonics étaient 14e de cette même conférence.

Pour en revenir au jeu, et uniquement au jeu, il a fallu attendre le second quart-temps pour que Ray Allen, d’abord gêné par les fautes dans le premier, chauffe enfin : 17 points (3-3 à 3pts) ! À ce moment-là, les extérieurs de Utah ont senti que la soirée allait être compliquée en défense. Une impression qui s’est confirmée dans le troisième quart-temps (11 points), puis surtout dans le quatrième : 18 points (4-5 à 3pts) !

On notera d’ailleurs que c’est un panier primé de l’arrière All-Star, à 8 secondes de la fin, qui a permis à Seattle d’accrocher la prolongation (108-108). Et ces cinq minutes supplémentaires ont ensuite aidé le sniper à atteindre la barre des 50 points, pour finalement s’arrêter à 54. Tout en validant la victoire des siens, donc (122-114).