Brooklyn ne se précipitera pas pour transférer le duo Durant – Irving

Kyrie Irving et Kevin Durant seront-ils toujours à Brooklyn lorsque le « training camp » débutera, dans trois mois ? Ce n’est évidemment pas ce que les deux joueurs espéraient en faisant part de leurs envies d’ailleurs, mais c’est peut-être ce qu’il va se passer tant le marché est calme autour des deux All-Stars.

« Ils savent que c’est compliqué en coulisses, et que ça a peu de chances d’arriver », explique ainsi une source à NJ.com. « Les Nets savaient également qu’ils allaient faire des demandes tellement fortes en contrepartie que personne n’allait pouvoir les satisfaire. C’est pour ça que personne ne commente publiquement la situation. Durant et Irving n’ont pourtant jamais peur de parler. Je pense qu’ils avaient d’abord imaginé leur départ mais qu’ils ont très vite réalisé que ça n’allait pas fonctionner. »

Est-ce à dire que Brooklyn va finalement tenter de conserver Kyrie Irving, qui a fait jouer sa « player option », et Kevin Durant, qui rentre lui dans sa prolongation de contrat de quatre saisons ?

« Les Nets essaient toujours de trouver un échange pour Kevin Durant » assure Adrian Wojnarowski. « Si Kevin Durant revient et dit à Brooklyn : ‘Hey, j’ai changé d’avis. Je veux être ici. Je m’y engage’ alors bien sûr qu’ils voudront le conserver. Mais si Kevin Durant ne fait pas ça, il faut essayer de l’échanger. Il faut des joueurs qui veulent être là. On ne veut pas d’un environnement rempli de joueurs mécontents, qui ne veulent pas en faire partie. Mais ils doivent obtenir de la valeur en échange, et ils doivent obtenir une valeur significative s’il part. »

Une instabilité qui n’incite pas les autres clubs à faire de grosses offres

La certitude, c’est que le cas Durant est la priorité de Brooklyn, et que les Nets s’occuperont de Kyrie Irving ensuite.

Le problème, c’est que KD espérait rejoindre le Heat ou les Suns mais que les discussions avec ces deux franchises n’ont pas été très loin, Phoenix décidant finalement de s’aligner pour conserver Deandre Ayton.

Il faut dire que même si Kevin Durant a confirmé qu’il était bien redevenu l’un des meilleurs joueurs de NBA, après sa grave blessure, le fait qu’il demande un transfert avant même que sa prolongation de contrat de quatre ans ne débute n’incite pas les franchises à miser gros pour le faire venir. Les clubs sont ainsi logiquement réticents à faire venir une star en lâchant des jeunes et de nombreux choix de Draft sans la certitude qu’elle s’investira dans le club sur plusieurs saisons, et qu’elle ne demandera pas un transfert au moindre problème.

Pour Kyrie Irving, le risque est encore plus clair et il faut absolument un cadre clair pour qu’il redevienne une option fiable. L’option Lakers, avec LeBron James, semble de ce point de vue assez intéressante, mais Brooklyn ne l’activera pas tant que le cas KD ne sera pas réglé en amont. Et ça pourrait donc prendre du temps…