Mike Brown valide le recrutement des Kings

Côté Kings, la priorité de l’intersaison était de ramener des shooteurs, afin d’entourer convenablement leur trio De’Aaron Fox — Harrison Barnes — Domantas Sabonis.

En recrutant Malik Monk et Kevin Huerter, deux des shooteurs les plus adroits de la saison dernière (39% à 3-pts chacun), tout en draftant Keegan Murray (40% de réussite extérieure en 2021/22), on peut dire que les dirigeants californiens ont atteint leur objectif.

Ce qui a le don de ravir Mike Brown, le nouveau coach de Sacramento.

« Je l’adore », juge-t-il ainsi, en référence à l’intersaison de la franchise. « Je donne beaucoup de crédit à Monte McNair et Wes Wilcox pour avoir recruté des joueurs qui ont la capacité d’avoir un gros impact sur ce que nous voulons faire à l’avenir. »

Un duo Fox/Sabonis plus efficace, car mieux entouré ?

Pour Mike Brown, il est impératif que les Kings (34% d’adresse à 3-pts en 2021/22, la 24e meilleure de NBA) progressent dans ce domaine, dans cette NBA qui fait la part belle au shoot.

« L’une des choses que tout le monde aime faire dans cette ligue, c’est shooter », explique à ce propos celui qui était l’assistant de Steve Kerr depuis 2016. « En ce sens, ramener la qualité de shoot de Malik Monk et Kevin Huerter est fantastique. Maintenant, couplez-là à la façon dont shootent Keegan [Murray] et Harrison [Barnes], ainsi que Terence Davis qui travaille dur, et vous pouvez dire : ‘Ok, nous avons plusieurs joueurs qui peuvent mettre la balle dans le panier’. Ce qui est extrêmement important, car ça va permettre à De’Aaron Fox d’avoir de l’espace et de créer pour les autres. Donc il aidera à rendre le jeu plus facile pour tout le monde, y compris pour lui. »

De son côté, Domantas Sabonis profitera également des arrivées de Keegan Murray, Malik Monk et Kevin Huerter, même si Mike Brown entend surtout mettre l’accent sur la défense pour commencer. Rappelons que les joueurs de Sacramento possédaient la 27e meilleure de la ligue en 2021/22 : 114.8 points encaissés sur 100 possessions.

« [Domantas] Sabonis est un créateur, donc ce sera fantastique cette qualité de shoot autour de lui », poursuit le sélectionneur du Nigeria et récent champion NBA. « J’adore nos recrues, elles semblent coller parfaitement [à l’équipe], je suis enthousiasmé par tout ça. Maintenant, c’est mon travail de mettre ces joueurs dans un système qui fait sens pour tout le monde et qui nous rend efficace en défense. Tant que ces joueurs sont prêts à faire les efforts, communiquer et se faire confiance, nous aurons un système qui les aidera défensivement. »

Et si la mayonnaise prend complètement, offensivement et défensivement, il y aura des chances pour que les Kings retrouvent les playoffs pour la première fois depuis… 2006.