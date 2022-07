Summer League | Kyle Allman Jr. s’est familiarisé avec la NBA

Très en vue la saison passée en Betclic Elite avec le Paris Basketball (15 points, 4.6 passes), où il a rempilé à la fin du mois de juin pour l’exercice 2022/23, le « combo-guard » Kyle Allman Jr. a effectué la Summer League de San Francisco puis de Las Vegas avec le Heat de Miami.

A 24 ans, le natif de Brooklyn n’abandonne pas son rêve de NBA, trois après après la Draft 2019, à l’issue de laquelle il n’avait pas été drafté. « Je suis ouvert à tout. Evidemment, il y l’option du retour à Paris. Mais je suis ouvert à toutes les options » confiait-il plus tôt dans le mois, confirmant son envie de rejoindre la Grande Ligue si une option se présente.

En attendant, il tente donc de faire ses preuves durant les ligues d’été ce mois-ci. Avec une montée en puissance progressive observée.

A San Francisco, lors du California Classic, il a affiché un niveau de jeu plutôt satisfaisant, avec des moyennes de 9 points, 3.3 rebonds et 6 passes (mais 4 pertes de balle) en trois matches, malgré une efficacité relative (31% de réussite aux tirs). A Las Vegas, il a basculé dans un rôle plus axé vers le « scoring », passant à 12.4 points, 3.6 rebonds et 2.8 passes, avec notamment une ultime sortie à 26 points, 7 rebonds et passes la nuit dernière face aux Clippers, avec un pourcentage de réussite en hausse (37.3%) et des pertes de balle en baisse (1.8) en comparaison à la Californie.

Dans l’ensemble, durant cette première quinzaine du mois de juillet, Kyle Allman Jr. s’est donc montré sous son meilleur jour. Et même si ça n’a pas débouché sur une opportunité concrète en NBA, cela lui a au moins permis de se familiariser avec le jeu de la ligue américaine. Pour être prêt, dans l’éventualité où une occasion serait à saisir à l’avenir…

« Les systèmes en NBA sont différents, le rythme est différent » constatait l’Américain. « La manière de jouer est différente de ce à quoi je suis habitué. Je n’ai jamais joué en NBA, donc il y a une différence avec les systèmes en Europe. Donc je suis en phase d’apprentissage. C’était assurément une transition importante, j’avais du pain sur la planche pendant toute la semaine. Mais j’ai les épaules assez larges pour tenir. »