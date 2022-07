Une Summer League en assistant pour Jeremy Sochan

Ses mains l’ont démangé, mais Jeremy Sochan a tenu bon. Le 9e choix de la dernière Draft a contracté le Covid juste avant la préparation à la Summer League, et même s’il a été rétabli avant le début de la compétition, l’international polonais a dû rester sur le banc jusqu’au bout, sur décision du staff.

« Je n’ai pas eu de blessures, mais le Covid vous affecte toujours, notamment vos poumons », a-t-il déclaré en marge de la finale entre les Spurs et les Grizzlies. « Je ne me suis pas entraîné, et je n’étais pas en forme. C’était logique pour moi de ne pas jouer ici et j’écouterai toujours ce que les gens de la franchise me diront ».

Une expérience différente, mais enrichissante

La Summer League constituait un premier point de passage important pour Jeremy Sochan. La déception passée, il a malgré tout su prendre l’expérience sous un autre angle et en tirer du positif, avec du travail individuel en dehors des matchs, et un rôle d’assistant auprès de Mitch Johnson, en plus d’être le premier supporter des Spurs depuis le banc.

« Ça a été une déception, mais c’est comme ça. Même si ça aurait génial de jouer la Summer League, je suis toujours là, à soutenir mes coéquipiers, à acquérir de l’expérience ».

L’objectif était également de lui permettre de s’imprégner des systèmes de jeu de sa nouvelle équipe. Une entrée en matière en douceur en guise de consolation avant la reprise en septembre.

« J’ai raté tout le programme d’entraînement avant la Summer League, donc je ne connaissais aucun des systèmes, aucun des schémas défensifs », a-t-il ajouté. « Le fait d’être ici, de poser des questions, d’être à côté des coachs, de comprendre ce qu’ils disent aux joueurs, m’a fait du bien. J’apprends encore beaucoup. Je pense que je peux tirer beaucoup de choses de mon séjour ici ».