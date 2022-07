En dépensant sans compter, le patron des Warriors a conscience d’avoir « cassé le système »

« Quand on aime, on ne compte pas ». Ni quand on gagne. Cela pourrait être la devise des Warriors depuis quelques saisons, eux qui font exploser leur masse salariale mais viennent dans le même temps de remporter le titre contre Boston.

Sauf qu’au bout d’un moment, il faut tout de même compter les billets verts. Même si la franchise génère énormément d’argent et gagne des bagues, garder un oeil sur les finances va devenir essentiel.

Les énormes salaires de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Andrew Wiggins plombent les Warriors, qui paient la « luxury tax ». Si bien que la saison passée, la franchise a lâché plus de 300 millions de dollars, si on combine les salaires et les taxes qui vont avec !

Si ce rythme se confirme dans les années à venir, on va donc passer la barre des 400, voire des 500 millions de dollars en juillet 2024…

« Ces chiffres ne sont pas possibles », annonce Joe Lacob, le propriétaire des Warriors, pour The Athletic. « Ce n’est pas possible, non. On n’est pas loin, mais on ne peut pas se le permettre sauf à augmenter le prix des places. Ce que personne ne veut. Je suis déjà en difficulté avec le reste de la NBA, vu notre situation. Les propriétaires ne sont pas contents. Et ce n’est pas que nous, puisque d’autres équipes vont payer la luxury tax. On a cassé le système et ce n’est pas bon pour la ligue. Elle ne veut pas que ça se multiplie. Il y a des limites. Je ne vais pas les préciser, mais elles existent. »

« L’été prochain, pour trouver des solutions, ce sera difficile »

On sait que les Warriors ont déjà sorti la calculatrice pour aborder cette intersaison, en ne prolongeant pas Gary Payton II par exemple. Mais ce sera encore plus périlleux en 2023. En effet, Jordan Poole et Andrew Wiggins seront en fin de contrat. Le premier, qui touchera 3.9 millions de dollars en 2022/2023, voudra logiquement faire gonfler son salaire, quand le second, 33.6 millions la saison prochaine, espérera sans doute un joli chèque lui aussi.

« C’est à Bob Myers de gérer ça, il est très bon dans ce domaine », glisse Lacob, en évoquant les prolongations de Wiggins et Poole. « On a le temps, pas la peine de se précipiter. Il y aura des discussions durant l’été. On a jusqu’à fin octobre pour Poole. On aimerait les garder, mais c’est un problème quand on a trois joueurs qui sont avec nous depuis longtemps et gagnent beaucoup d’argent. »

Si les deux veulent des contrats à plus de 20-25 millions la saison et si, en plus, Draymond Green n’active pas sa « player option » et devient lui aussi libre, les Warriors n’auront pas des millions pour tout le monde…

« Ce sera compliqué. Je ne vais pas mentir aux fans. L’été prochain, pour trouver des solutions, ce sera difficile. Cette année, on est bien. Mais l’été prochain, on va avoir de sacrés problèmes devant nous, au niveau des salaires. Il faut aborder ça année après année. »