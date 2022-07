Pour Kevin Durant, la piste Phoenix s’éloigne…

Et si finalement, Kevin Durant et Kyrie Irving restaient aux Nets ? C’est de plus en plus envisagable, et c’est d’autant plus probable que la prolongation de Deandre Ayton aux Suns vient plomber les plans de Durant, dont la priorité serait de rejoindre Phoenix.

En effet, Ayton ne peut plus être transféré avant le 15 janvier 2023, et même si Phoenix lui trouve un point de chute, le pivot possède un droit de véto. Bien sûr, les Suns possèdent encore plusieurs très bons joueurs susceptibles d’être intégrés dans un échange avec Brooklyn. On pense à Mikal Bridges, Jae Crowder, Cameron Johnson, et jusqu’à quatre premiers tours de Draft. Mais aucun de ces joueurs n’a le potentiel d’un Ayton, et les Nets ne braderont pas Durant. D’ailleurs, si les Nets étaient vraiment intéressés par tous ces joueurs, le deal aurait déjà été conclu. Et si Phoenix est vraiment intéressé, une offre aurait déjà été faite. Ce qui ne semble pas le cas.

La piste Miami relancée ?

Si les Suns semblent hors-jeu, le Heat est toujours en lice pour accueillir Durant, et ce serait la 2e destination préférée de Durant. Sur le papier, Miami a tout ce qu’il faut pour contenter Brooklyn, à l’exception de premiers tours de Draft. Ils peuvent en céder trois maximum. Pour que les salaires collent avec celui de Durant, le Heat peut lâcher Tyler Herro, Duncan Robinson, Kyle Lowry et un joueur supplémentaire (Strus, Jovic…). Sauf que Durant voudrait jouer avec Lowry, et forcément ça va coincer. Sachant aussi que Jimmy Butler et Bam Adebayo sont intouchables, Brooklyn va-t-il accepter une offre autour de Herro, le meilleur 6e homme de l’année ?

Les autres pistes comme Toronto ou New Orleans sont intéressantes, mais rien ne dit que Durant souhaite rejoindre les Raptors ou les Pelicans.

Kyrie Irving bloqué aussi aux Nets ?

A côté de tout ça, il y a Kyrie Irving. Pour lui, une seule piste demeure, celle qui mène aux Lakers. LeBron James ferait le forcing pour qu’il vienne, sauf que les dirigeants sont beaucoup moins chauds à l’idée de récupérer un joueur en fin de contrat, dont les passages à Cleveland, Boston et désormais Brooklyn se sont toujours mal terminés.

Au final, les Nets pourraient débuter la saison avec le duo Irving-Durant, aux côtés de Ben Simmons, avec quelques renforts intéressants comme Royce O’Neale (Jazz) et T.J. Warren (Pacers). De quoi se mêler à la course au titre ? Sur le papier, l’effectif peut finir dans le Top 3 de la conférence Est. A condition que Irving, comme Durant, n’aient pas la tête ailleurs…