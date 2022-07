D’Angelo Russell ne cache pas son impatience d’évoluer avec Rudy Gobert

Après leur très intéressante saison 2021/2022 et ce premier tour de playoffs, puis avec l’arrivée estivale de Rudy Gobert, il est évident que les Wolves feront partie des équipes les plus scrutées la saison prochaine.

Si les observateurs sont impatients de voir comment cet effectif va se comporter, D’Angelo Russell est lui aussi dans ce même état. Que les choses sérieuses commencent et vite…

« Je suis impatient pour ce nouveau groupe, pour ce nouveau chapitre », confie le meneur de jeu à The Athletic. « Ce qu’on a, c’est très excitant et je suis impatient de vivre ce processus. Je ne l’ai jamais été autant pour une équipe. Sur le papier, je n’ai jamais évolué dans une telle formation, aussi forte. »

Ce n’est pas tous les jours qu’on peut ajouter à son groupe un triple défenseur de l’année, un pivot qui fait partie des meilleurs rebondeurs et contreurs de la ligue depuis plusieurs saisons.

« On sait ce que Karl-Anthony Towns apporte offensivement, on sait qu’il domine dans ce domaine. Rudy, c’est pareil, mais en défense », compare Russell. « Ce seul équilibre fait des merveilles pour notre équipe. Gobert détruit tout. Il demande énormément d’attention car, à lui seul, il contrôle les matches défensivement. Il va tellement apporter. »

De plus, avec sa présence près du cercle, le Français peut apporter de la variété au jeu offensif des Wolves. Il est le joueur idéal pour recevoir des passes lobées et le Jazz, avec Mike Conley ou Donovan Mitchell, n’a clairement pas assez profité de cette arme. Du côté de Minnesota, on l’utilise également trop peu car « KAT » préfère s’écarter.

Pour D’Angelo Russell, avoir ces deux intérieurs près de lui, c’est avoir deux fois plus d’options en attaque.

« Si on me met un shooteur et un joueur qui va vers le cercle, alors je peux rendre la vie facile à ceux autour de moi », conclut l’ancien de Brooklyn. « Au début, Rudy va probablement être un peu en décalage, mais une fois qu’il aura compris ce qu’on fait, qu’on aura du succès, tout va se mettre en place et tout va devenir naturel. »