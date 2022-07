Summer League | Les Bucks font l’effort en dernier quart-temps pour battre les Wolves

Avec un bon Kevon Harris et en profitant des nombreux ballons perdus des Bucks, les Wolves ont réussi à tenir en première mi-temps. C’est ainsi qu’ils ont compensé leur maladresse et aucune des deux équipes ne faisait la différence.

En troisième quart-temps, Minnesota s’appuie sur Terrell Brown Jr., 10 points, quand Milwaukee répond avec les 8 unités de Sandro Mamukelashvili. Là encore, l’écart est court et stable.

Puis, dans le dernier acte, les Bucks accélèrent. MarJon Beauchamp et Lindell Wigginton inscrivent à eux deux 14 points, soit deux de plus que l’ensemble des Wolves ! Minnesota coule, plombé par un affreux 1/7 à 3-pts. Milwaukee a dominé dans tous les secteurs et s’impose logiquement 87-75.

Mamukelashvili termine avec 18 points, 15 rebonds, 4 passes et 2 contres, Beauchamp ajoute 15 points. On notera aussi les 6 points et 5 rebonds de Hugo Besson. Le scoring chez les Wolves est bien faible avec Kevon Harris à 16 points, Terrell Brown Jr. à 14 ou encore Wendell Moore Jr. à 13 points.