Kyle Kuzma a recruté Delon Wright aux Wizards

Cet été, Delon Wright s’est engagé chez les Wizards pour 16 millions de dollars sur deux ans et, pour plaisanter, il a déclaré que ce ne sont pas les arguments des dirigeants qui l’ont poussé à rejoindre la franchise de la capitale.

Le frère de Dorell, ancien du Heat, qui évoluait à Atlanta la saison dernière, a surtout voulu se rapprocher de Kyle Kuzma.

« Il a probablement été un meilleur recruteur pour moi que le président des Wizards, Tommy Sheppard », s’amuse Wright, en évoquant l’intérieur, pour NBC Sports. « Il sait ce que je sais faire. Ce fut ça son argument pour me recruter. »



Si l’ancien des Lakers est si important aux yeux de la recrue des Wizards, c’est parce que les deux hommes se connaissent depuis un moment. Ils ont en effet joué une saison ensemble en NCAA, pour l’université d’Utah, en 2014/15.

Entre eux, à Washington, va aussi s’installer une compétition vestimentaire. Car on sait que Kuzma a parfois des looks très originaux (son pull rose, avec ses dimensions très, très larges, avait beaucoup fait parler) et Delon Wright a souvent, dans ses jeunes années, porté les vêtements de son frère qui, jouant en NBA, pouvait s’offrir de belles et chères tenues.

Ensuite, quand Delon était lassé, il les cédait à ses coéquipiers, dont le champion 2020 avec Los Angeles faisait partie.

« J’ai toujours été le joueur le mieux habillé dans mes équipes, mais Kuzma, c’est du solide », explique-t-il. « Dans ces années-là, je filais mes fringues à Kuz. Je l’ai initié aux vêtements les plus raffinés. Je ne m’attribue pas le mérite pour son sens de la mode aujourd’hui, mais il le sait. Il est monté d’un cran, je ne pourrais pas le suivre. Ces folies, c’est son truc. »