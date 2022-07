Summer League | Les Grizzlies égalent un vieux record !

Soirée « portes ouvertes » dans la défense des Nets qui s’inclinent 120-84 face aux Grizzlies. Les coéquipiers de Santi Aldama (31 point à 12 sur 14 aux tirs, 9 rebonds, 3 contres) égalent le record de points en summer league, détenu par les Nuggets depuis… 2007 !

Memphis a rapidement pris les devants avec une avance supérieure à 10 points acquise dès le milieu du premier quart-temps, et ils ont été redoutablement adroits et collectifs avec 59% aux tirs, 12 paniers primés et 31 passes. Aux côtés d’Aldama, Ziaire Williams compile 14 points, 7 rebonds et 8 passes, tandis que le beau bébé Kenneth Lofton Jr. ajoute 11 points, 8 rebonds et 4 passes.

Côté Nets, on retrouve les trois « sophomores » avec 29 points pour Cam Thomas, 13 points, 9 rebonds pour Day’Ron Sharpe et 12 points de David Duke Jr.