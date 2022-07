Danilo Gallinari a exaucé un vieux rêve : porter le maillot des Celtics

Malcolm Brogdon a enfin passé sa visite médicale avec les Celtics et Danilo Gallinari a paraphé son contrat de deux ans, et la franchise a enfin pu les présenter officiellement à la presse. C’était mardi, et Boston n’est pas loin d’avoir réalisé le meilleur recrutement de l’été puisque le tandem Brogdon-Gallinari, c’est en cumulé 30.8 points, 9.8 rebonds et 7.4 passes par match !

« C’est un très grand jour pour les Celtics » lâche d’ailleurs Brad Stevens. « Ils sont tous les deux excités et déterminés à nous aider à franchir la marche qu’on n’a pas réussi à franchir la saison passée. On va regarder ce qu’on peut encore recruter, mais on est déjà très satisfait de pouvoir faire davantage de « small ball ».

Passé des Hawks aux Spurs avec une courte escale aux Spurs, Gallinari semblait taillée pour cette équipe, et dès qu’il a appris l’intérêt de la franchise, il a signé des deux mains.

« J’ai grandi avec mon père, et depuis que je suis gamin, je suis dans une famille de Celtics. J’étais un fan immense de Larry Bird. Quand les Celtics sont arrivés sur la table, il n’y avait quasiment aucune question à poser. Rien que d’être dans les installations, on peut ressentir l’histoire et que cet endroit ne pense qu’à gagner. Je suis impatient de porter ces couleurs. C’est un rêve de jouer ici, et j’en rêvais depuis longtemps. »

Un record NBA face aux Celtics…

Ce sera avec le numéro 8, et sans doute en sortie de banc où il pourra filer un coup de main sur les postes 3 et 4.

« Je suis un joueur très polyvalent. J’ai joué dans beaucoup de systèmes, et il y a beaucoup de choses que je peux bien faire. Je pense que je peux vraiment m’adapter ici et aider l’équipe à gagner. Jaylen et Jason sont de supers joueurs. Ils ont déjà beaucoup gagné, et au plus haut niveau. Je veux les aider à franchir l’étape supérieure ».

A Boston, on espère que « Gallo » sera toujours aussi efficace, et un journaliste lui a rappelé qu’il avait planté 10 tirs à 3-points face aux Celtics dans un même match ! Un record pour un joueur sorti du banc.

« C’était moi ? » se marre l’Italien. « J’imagine que c’était un super match… C’était bien d’entrer dans l’histoire comme le premier remplaçant à inscrire 10 3-points, mais le plus important, c’est qu’on avait gagné le match. »