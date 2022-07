L.A. Lakers : le maillot de Pau Gasol retiré la saison prochaine ?

Dès l’annonce de sa retraite au mois d’octobre dernier, on apprenait que les Lakers prévoyaient de retirer le maillot de Pau Gasol. Et selon toute vraisemblance, c’est au cours de la saison prochaine que son numéro 16 rejoindra le plafond de la désormais Crypto.com Arena, anciennement connue sous le nom de Staples Center.

Une information dévoilée par l’Espagnol himself, sur les ondes d’une radio catalane.

« Il pourrait y avoir une cérémonie spéciale la saison prochaine. J’en ai parlé avec la franchise et la famille Buss, nous sommes tous très excités. Il est difficile d’anticiper un tel moment, mais si ça a lieu, ce sera très émouvant. Je sais qu’il sera très difficile de me contrôler. Mais je suis très excité que quelque chose comme ça puisse arriver. »

À lire également : Pau Gasol, une vraie légende du basket

Double champion NBA (2009, 2010), triple All-Star (2009, 2010, 2011) et triple membre d’une All-NBA team (2009, 2010, 2011) avec les Lakers, Pau Gasol a sans conteste vécu les plus belles années de sa carrière sous la tunique « Purple & Gold ». Tournant en prime à des statistiques de 17.7 points, 9.9 rebonds, 3.5 passes et 1.4 contre par match (à 52% aux tirs et 78% aux lancers-francs), en six saisons et demie disputées aux côtés de Kobe Bryant (2008-2014).

Aujourd’hui âgé de 42 ans, le 3e choix de la Draft 2001 deviendra donc —sauf immense surprise— le 11e joueur à avoir son maillot retiré par Los Angeles. Rejoignant d’illustres noms, tels Elgin Baylor (N°22), Jerry West (N°44), Wilt Chamberlain (N°13), Gail Goodrich (N°25), Magic Johnson (N°32), Jamaal Wilkes (N°52), Kareem Abdul-Jabbar (N°33), James Worthy (N°42), Shaquille O’Neal (N°34) et Kobe Bryant (N°8 + N°24).

À noter, enfin, qu’en attendant la cérémonie de retrait de maillot de Pau Gasol, on ne dénombre actuellement que six Européens à avoir été honorés de la sorte : Drazen Petrovic (Nets), Peja Stojakovic (Kings), Vlade Divac (Kings), Zydrunas Ilgauskas (Cavaliers), Tony Parker (Spurs) et Dirk Nowitzki (Mavericks).