Josh Giddey voulait absolument jouer avec Chet Holmgren

S’il y a quelqu’un qui est heureux d’avoir vu le Thunder sélectionner Chet Holmgren en deuxième position de la Draft, c’est bien Josh Giddey. L’ailier à tout faire d’Oklahoma City s’éclate en Summer League avec l’intérieur et c’est exactement ce qu’il voulait.

« Pendant tout le processus avant la Draft, c’est avec lui que je voulais secrètement jouer », a-t-il déclaré sur le plateau d’ESPN.

Pourquoi donc lui et pas Paolo Banchero ou Jabari Smith Jr. ? « Je pensais que, pour moi, évoluer avec un joueur de pick-and-roll, ce serait très sympa », répond Giddey. « Et défensivement aussi, je sais qu’il va pouvoir assurer mes arrières. Je n’ai jamais vu quelqu’un protéger le cercle ainsi. »

L’intérieur montre en effet de grosses qualités dans ce domaine à Las Vegas puisque, en plus de ses 14 points et 9 rebonds par match, il affiche 3 contres de moyenne. « C’est facile de jouer avec un joueur comme lui », glissait l’Australien avant la Summer League.

Cette bonne connexion, outre leur relation personnelle qui est excellente, est réciproque. L’ancien de Gonzaga l’expliquait récemment. « Je fais du pick-and-pop depuis des années maintenant et j’ai désormais un arrière/ailier qui peut enfoncer la défense. Il va me trouver. Je dois me démarquer et mettre dedans. »

La bromance entre Giddey et Holmgren ne fait ainsi que commencer au Thunder et, la saison prochaine, il faudra y ajouter Shai Gilgeous-Alexander.

« J’ai l’air de radoter, mais c’est vraiment agréable de jouer avec lui », conclut l’Australien, qui tourne à 13 points, 8 passes et 5.5 rebonds de moyenne en Summer League. « Plus on va évoluer ensemble, meilleur on sera. »