Summer League | Dallas se casse les dents sur Tacko Fall

C’est à 30 secondes de la fin, sur un step-back à 3-points de Johnny Juzang que le Jazz a fait la différence face aux Mavericks (83-82). Une victoire sur le fil marquée par la domination sous les panneaux de Tacko Fall. A la recherche d’un contrat NBA, le géant sénégalais compile 12 points, 15 rebonds et 3 contres pour finir meilleur marqueur, rebondeur et contreur de son équipe ! A ses côtés, Xavier Sneed, Johnny Juzang et Justin Robinson inscrivent 11 points chacun.

Côté Dallas, Jerrick Harding inscrit 18 points, tandis que le rookie Jaden Hardy cumule 14 points, 6 rebonds, 5 passes, 1 interception et 1 contre.