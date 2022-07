Richard Jefferson va arbitrer en summer league !

Après une belle carrière comme joueur, ponctuée par un titre en 2016 aux côtés de LeBron James, Richard Jefferson est devenu l’un des consultants TV les plus respectés, et ce soir, il va vivre une expérience unique en son genre puisqu’il sera l’un des arbitres de la rencontre entre les Knicks et les Blazers.

Selon la NBA, l’ancien ailier des Nets et des Cavaliers va participer pendant toute la journée au séminaire des arbitres, puis à leur préparation, et ensuite il officiera dans le 2e quart-temps. A la mi-temps, il sera sur le plateau de ESPN2 pour partager son expérience.